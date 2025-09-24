Ein gemeinsamer Vertrag für die Mittelschule Krumbach

Die Generalsanierung der Mittelschule Krumbach nimmt eine weitere Hürde. Zum Start des neuen Schuljahres haben die Stadt Krumbach, der Markt Neuburg sowie die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach) einen neuen Vertrag über die gemeinsame Finanzierung und Organisation der Schule geschlossen. Die Unterzeichnung fand im Rahmen einer kleinen Feierstunde statt – ein symbolischer Schritt, der dennoch große Bedeutung hat.

Millionenprojekt steht in den Startlöchern

Denn die bisherige Vereinbarung, die die Zusammenarbeit der Kommunen regelt, stammt noch aus den frühen 1970er-Jahren. Damals wurde die Mittelschule als zentrale Einrichtung für die Region festgelegt. Über fünf Jahrzehnte später war es nun an der Zeit, die Bedingungen an die Gegenwart anzupassen. Die Generalsanierung des Schulgebäudes, das Ende der 1970er-Jahre errichtet wurde, zählt zu den größten kommunalen Projekten in der Region. Die Kosten werden auf bis zu 35 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Krumbach rechnet dabei mit einer Förderung von bis zu 50 Prozent durch den Freistaat Bayern. Auf die Stadt selbst könnten rund zehn Millionen Euro entfallen, der Rest verteilt sich anteilig nach Schülerzahlen auf die beteiligten Umlandgemeinden.

„Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das wir nur gemeinsam stemmen können“, betonte Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer bereits im vergangenen Jahr. Mit dem neuen Vertragswerk werden die finanziellen Beiträge, Zuständigkeiten und Mitsprachemöglichkeiten nun klar geregelt. Ein interkommunaler Schulausschuss soll die Zusammenarbeit zusätzlich stärken.

Mittelschule Krumbach: Sanierung statt Neubau

Die Mittelschule wird in den kommenden Jahren bis auf ihre Stahlbetonstruktur entkernt und umfassend modernisiert. Geplant sind Verbesserungen bei der Energieeffizienz, der Barrierefreiheit sowie neue Raumlösungen für steigende Schülerzahlen. So entstehen unter anderem zwei zusätzliche Klassenzimmer und ein neuer Musiksaal. Auch Photovoltaikanlagen und eine moderne Heiztechnik sind Teil des Konzepts. Während der Bauzeit, die sich voraussichtlich bis 2028 erstrecken wird, soll der Unterricht in eine Containeranlage auf dem östlichen Parkplatz der Schule ausgelagert werden. Allein dieses Interimsquartier wird mit fast fünf Millionen Euro veranschlagt.

Im Krumbacher Stadtrat ist das Projekt im vergangenen Jahr fraktionsübergreifend auf breite Zustimmung gestoßen. Das Gremium bezeichnete die Generalsanierung als „alternativlos“ und sprach von einem wichtigen Signal für die Bildungslandschaft in der Region.