Auf neuen Pfaden: Neue „Krumbad-Tour“ und ISEK geben die Richtung vor

Die Stadt Krumbach beteiligt sich am Landkreis-Projekt „Streifzüge“, das die Ausweisung zertifizierter Wanderwege zum Ziel hat. Wie Julia Spaun von der städtischen Wirtschaftsförderung berichtete, sind im Landkreis Günzburg und Neu-Ulm bereits neun solcher Routen angelegt. Auch in Krumbach soll künftig ein Wanderweg entstehen. Vorgesehen ist eine rund vier Kilometer lange „Krumbad-Tour“, die an der dortigen Kureinrichtung startet.
Krumbach
