Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Stadtrat Krumbach beschäftigt sich mit neuer Wanderstrecke und Stadtentwicklung

Krumbach

Auf neuen Pfaden: Neue „Krumbad-Tour“ und ISEK geben die Richtung vor

Die Stadt Krumbach startet eine neue Wanderroute rund um das Krumbad und treibt parallel die städtebauliche Planung voran.
Von Dieter Jehle
    • |
    • |
    • |
    Das Krumbad, dessen legendäre Ursprünge bis ins Jahr 1390 zurückreichen, gilt als das älteste Heilbad Schwabens.
    Das Krumbad, dessen legendäre Ursprünge bis ins Jahr 1390 zurückreichen, gilt als das älteste Heilbad Schwabens. Foto: Peter Bauer (Archiv)

    Die Stadt Krumbach beteiligt sich am Landkreis-Projekt „Streifzüge“, das die Ausweisung zertifizierter Wanderwege zum Ziel hat. Wie Julia Spaun von der städtischen Wirtschaftsförderung berichtete, sind im Landkreis Günzburg und Neu-Ulm bereits neun solcher Routen angelegt. Auch in Krumbach soll künftig ein Wanderweg entstehen. Vorgesehen ist eine rund vier Kilometer lange „Krumbad-Tour“, die an der dortigen Kureinrichtung startet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden