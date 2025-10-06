Icon Menü
Stadtwerke Krumbach auch 2024 mit Verlusten: Investitionen sichern Versorgung

Krumbach

Stadtwerke Krumbach sehen sich trotz Verlusten auf Kurs

Investitionen, Hochwasserfolgen und Sanierungen prägten das Geschäftsjahr 2024 – doch die Versorgung läuft verlässlich weiter. So viele Gäste besuchten das Freibad.
Von Dieter Jehle
    Trotz eines Defizits von 341.000 Euro bleibt das Krumbacher Freibad ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und zieht im Sommer zahlreiche Besucher an.
    Trotz eines Defizits von 341.000 Euro bleibt das Krumbacher Freibad ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und zieht im Sommer zahlreiche Besucher an. Foto: Peter Bauer (Archiv)

    Die Stadtwerke Krumbach schließen das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von 531.000 Euro ab. Werkleiter Martin Strobel beurteilt das Ergebnis dennoch als stabil. Einen wesentlichen Anteil am Minus hat das Freibad, das mit einem Defizit von 341.000 Euro zu Buche schlägt. Das Wasserwerk verzeichnet einen Verlust von knapp 45.000 Euro, das Kanalwerk schreibt rote Zahlen in Höhe von 145.000 Euro.

