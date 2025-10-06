Stadtwerke Krumbach sehen sich trotz Verlusten auf Kurs

Die Stadtwerke Krumbach schließen das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von 531.000 Euro ab. Werkleiter Martin Strobel beurteilt das Ergebnis dennoch als stabil. Einen wesentlichen Anteil am Minus hat das Freibad, das mit einem Defizit von 341.000 Euro zu Buche schlägt. Das Wasserwerk verzeichnet einen Verlust von knapp 45.000 Euro, das Kanalwerk schreibt rote Zahlen in Höhe von 145.000 Euro.

