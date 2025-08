Städtepartnerschaft Mortain–Thannhausen: Eine Freundschaft, die trägt

Das lange Warten ist vorbei: Der vorerst letzte Besuch aus Mortain kam 2017 – lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie – nach Thannhausen. Seitdem gab es zwei Besuche der Schwaben in Frankreich. Nun sind rund 30 Gäste aus der normannischen Partnerstadt wieder nach Schwaben gereist. Unter ihnen waren Bürgermeister Hervé Desserouer, die neue Präsidentin des Mortainer Partnerschaftskomitees, Virginie Lesigne, sowie ihre beiden Vorgänger François Letondu und Yannick Guillo. 45 Jahre besteht die Verbindung der beiden Städte nun – das wurde am Thannhauser Stadtfest gefeiert. Das Partnerschaftskomitee der Mindelstadt hatte unter Federführung von Gertrud Zimmermann-Wejda das Rahmenprogramm für die französischen Gäste organisiert. So besuchte ein Teil der Gruppe am Samstag die Basilika und das Klostermuseum in Ottobeuren, während der andere Teil ins Legoland nach Günzburg fuhr. Beim bayerischen Abend im Festzelt nahmen zwei französische Teams am Wettsägen teil.

Markus Landherr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86470 Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Städtepartnerschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis