Er läuft in Thannhausen 100 Kilometer für krebskranke Kinder

100 Kilometer läuft man nicht alle Tage – auch Stefan Nikolic läuft diese Distanz am Tag des Laufes zum ersten Mal. Das passt zu seiner Botschaft: Krebsdiagnosen treffen betroffene Familien und Kinder nämlich oft ohne Vorwarnung. Den langen, kräftezehrenden Weg, auf den sich die Betroffenen dann einlassen müssen, möchte Nikolic symbolisch mit seinem Ultramarathon in Thannhausen darstellen.

20 Runden à fünf Kilometer läuft Nicolic am Donnerstag in Thannhausen

Der 22-jährige Konstruktionsmechaniker will die Strecke am Stück in Runden um und durch Thannhausen laufen. Eine seiner Runden umfasse etwa fünf Kilometer, erzählt Nikolic. Das macht in Summe 20 Runden, um auf die 100 Kilometer zu kommen. Seine Route startet an der Mittelschule in Thannhausen. Die Mitte markiert die Bahnhofsstraße und schließlich endet die Runde wieder an der Mittelschule. Nikolic plant dabei mit einem „Stützpunkt”, an dem er Wasser und Verpflegung lagert, um sich während des Laufs zu versorgen. Unterstützt wird er von seinen Freunden, die entlang der Strecke warten und einen Teil des Laufs mitlaufen möchten. Nikolic schätzt, dass sein Vorhaben wohl um die zwölf Stunden dauern wird. Loslaufen möchte er am 14. August und das bereits um vier Uhr morgens.

Auch in seiner Familie hat Stefan Nikolic Erfahrungen mit Krebs

Persönliche Erfahrungen mit Krebs musste Nikolic bereits in seiner eigenen Familie machen. Sein Vater erkrankte an Krebs – und besiegte ihn. Daher liegt ihm das Thema am Herzen. Zum einen wegen seines Vaters, aber auch, weil es viele Kinder gibt, die an Krebs erkranken. Die Kindheit jener jungen Kinder ist meist geprägt von Krankenhausaufenthalten und Chemotherapien – kein Alltag, den man sich für ein Kind wünscht. Um auf diese Kinder aufmerksam zu machen und ihnen zumindest eine kleine Freude zu bereiten, will Nikolic auf die Spendenaktion „Hopetize” aufmerksam machen.

Noel Goda aus Günzburg ist der Kopf hinter der Aktion, die schon seit 2021 existiert. Zu Weihnachten sammelt Goda Wunschlisten von krebskranken Kindern. Mithilfe von Spenden werden die Wünsche der kleinen Patienten erfüllt. Die Geschenke werden den Kindern zu Weihnachten überreicht. Dafür zu spenden, ist grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. Dies geschieht hauptsächlich über ein Spendenkonto. Godas Ziel ist es, die Kinderkliniken in ganz Süddeutschland zu beschenken. Sein Gebiet weitete Goda in den letzten Jahren bereits von anfangs zwei auf mittlerweile zwölf Kliniken aus.

Die Idee für den Lauf ist dem Thannhauser Nikolic spontan in den Kopf geschossen. Inspiriert wurde er dabei von einem Influencer, der immer wieder Videos veröffentlicht, in denen er sehr lange Strecken läuft. So eine Erfahrung wollte Nikolic schon immer mal machen, etwas, das eben nicht jeder von sich behaupten kann. Später kam ihm der Gedanke, die Aktion noch mit einer guten Tat zu verbinden – eben dem Aufmerksam-machen auf Hopetize. Überreden musste er seinen Freund Goda nicht lange, er sei gleich dabei gewesen, erzählt der Sportler.

Ganz unvorbereitet kann man so einen langen Lauf jedoch nicht antreten. Zum Vergleich: Ein regulärer Marathon umfasst 42,195 Kilometer. Im Jahr 2024 nahm Nikolic erstmalig an einem Marathon in Ulm teil. Dieses Jahr bereitet er sich auf gleich zwei Marathons vor. Bei ihm geht die Vorbereitung auf den Ultramarathon also Hand in Hand mit der Präparation auf die beiden anderen Marathons, die er dieses Jahr noch laufen möchte. Wöchentlich nehme das Lauftraining zwischen 8 und 10 Stunden ein, erzählt Nikolic. Hinzu komme noch Fahrradfahren als Ausdauertraining, womit er insgesamt pro Woche auf 16 bis 20 Stunden Training komme. Er habe sich viel informiert, vor allem über die richtige Ernährung, Verpflegung und Pausenzeiten. Nikolic hofft, den Lauf gut zu meistern und damit ein Zeichen für die Kinder zu setzen. Er wünscht sich aber vor allem, dass möglichst viele Spenden zusammenkommen. Noel Goda und seine Organisation „Hopetize“ findet man im Internet auf Instagram.