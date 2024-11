Dominikus-Ringeisen-Werk in den Sternstunden

Die Programmaktion „Sternstunden-Adventskalender“ im BR Fernsehen stellt am Montag, 2. Dezember, ein Projekt der Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk mit Sitz in Ursberg vor. Die Stiftung betreut an über 30 Orten in Bayern fast 5000 Menschen mit Behinderung. Am Stammsitz der Stiftung im schwäbischen Ursberg werden Kinder ab drei Jahren betreut – von Kindergarten über Heilpädagogische Tagesstätte, Förderschule bis hin zu Berufsschule und Werkstätten. Auf dem Gelände befinden sich zwei kleine Spielplätze, die veraltet sind und erneuert werden müssen. Sie sollen zukünftig den neuesten Standards entsprechen und für Therapieeinheiten zur Stärkung der Motorik, der Sinneswahrnehmung und zur Bewegungsmotivation dienen. Zusätzlich soll auf einer Freifläche ein größerer barrierefreier Spielplatz für alle Kinder in Ursberg entstehen. Ein Therapiebewegungsparcours ist dort ebenso geplant, wie ein großer Wasser-Spielbereich. Sternstunden unterstützt den Bau dieses „Grünen Gürtels“ und die Erneuerung der zwei kleinen Spielplätze. Als Pate setzt sich der Musiker Christoph Well für dieses Projekt ein. Die Adventskalender-Beiträge sind am Sendetag, 2. Dezember, jeweils mehrfach im BR Fernsehen zu sehen, unter anderem um 15.58 Uhr, um 18.28 Uhr und 19.58 Uhr sowie von Montag bis Freitag in „Wir in Bayern“ um 16.15 Uhr. (AZ)

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternstunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventskalender Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis