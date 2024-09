40 Jahre Kreisheimatstube: Wo die Heimat ein Zuhause gefunden hat

Im Oktober 1984 wurde auf Initiative des langjährigen Günzburger Landrats und schwäbischen Bezirkstagspräsidenten Dr. Georg Simnacher die Kreisheimatstube in Stoffenried errichtet. Das freie Gelände, vom dortigen Weiher nur durch eine Straße getrennt, gehörte zur ehemaligen Schule und bot reichlich Platz für zwei besondere Gebäude sowie einen schön angelegten Garten. Die beiden Häuser aus dem 18. Jahrhundert, die Sölde aus Oberwiesenbach und das Pfründhäusel aus Hohenraunau, waren vom Landkreis kurz vor ihrem Abriss aufgekauft worden. Experten dokumentierten den Abbau genau und kennzeichneten jedes noch so kleine Bauteil, sodass beim Wiederaufbau in Stoffenried die eindeutige Zuordnung möglich war.

