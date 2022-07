Auto rutscht bei Stoffenried auf die Gegenfahrbahn

Bei Stoffenried gerät ein Auto ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem eine Person leicht verletzt wird.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw die Schwaninger Straße in Stoffenried. In einer Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und dadurch teilweise auf die Gegenfahrbahn, heißt es in den Angaben der Polizei. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, welcher von einem 40-Jährigen gefahren wurde. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. (AZ)