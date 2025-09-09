Tänzerinnen aus Edelstetten in Zalando-Werbekampagne

Sie sind Teil einer internationalen Werbekampagne von Nike und Zalando: Die 13-jährige Laora Anastasija Kljajcin aus dem Ringeisen Gymnasium Ursberg und Yade Usmann (acht Jahre) aus der Grundschule in Berkheim, beide Tänzerinnen aus der Talentschmiede von Michaela Majsai, wurden von dem Unternehmen aus vielen Bewerberinnen ausgesucht.

Dass die Mädchen sich kennen, war bis hin zu den Dreharbeiten, die in Berlin stattgefunden haben, sogar der Produktionsleitung unklar. Unter dem Titel Talentshow – back to school – back to sport sind in der Kampagne sieben Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren aus Europa zu sehen. Dabei sind zwei Fußball-Nachwuchstalente, eine Schlagzeugerin, eine Turnerin und ein Leichtathlet, und eben die beiden jungen Tänzerinnen. Unter der Leitung der Produktionsfirma La Berg aus Berlin durften die Mädchen Mode von Nike und Zalando vor der Kamera vorstellen. Zur Gage gab es am Ende auch ein tolles Geschenk, denn die Teilnehmerinnen durften sich Kleidung aussuchen. Die Tage in Berlin im Hotel, vor der Kamera und beim Besuch bei der Flying Steps Academy haben die beiden Tänzerinnen sehr genossen, bevor es nun für sie zurück in die Schule geht. (AZ)