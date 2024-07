Als entwendet angezeigter Pkw wurde wieder gefunden   

Glücklich zu Ende gegangen ist der scheinbare Diebstahl eines Autos in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, zeigte am Samstag um 23 Uhr zeigte eine ortsunkundige 71-Jährige den Diebstahl ihres verschlossen geparkt abgestellten Wagens an. Dieser sollte im Zeitraum zwischen 18 und 20.30 Uhr in der Fritz-Kieninger-Straße entwendet worden sein. Da der Pkw trotz Absuche der näheren Umgebung nicht aufgefunden werden konnte und die Angaben der Anzeigenerstatterin bzgl. des Abstellortes absolut plausibel erschienen, wurden polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr wurde der Pkw durch eine Streife der Polizei ohne jegliche Aufbruchsspuren im Bereich der Bahnhofstraße verschlossen geparkt aufgefunden. Somit war klar, dass sich die Geschädigte nur bezüglich des Abstellortes ihres Fahrzeugs geirrt hatte. (AZ)

Annegret Döring

Auto

Thannhausen