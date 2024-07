Autofahrerin baut im Vorbeifahren Unfall in Thannhausen

Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro sind am Samstag bei einem Unfall in Thannhausen entstanden. Nach Angaben der Polizei war um 11.30 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin auf der Ursberger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Sie schätzte offenbar den Seitenabstand zu einem geparkten Pkw falsch ein und ihr Wagen kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei der Gesamtschaden etwa 5000 Euro beträgt, so die Polizei. Das Auto der 59-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

