Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Thannhausen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in Thannhausen gekommen. Laut Polizeibericht wollte eine 39-jährige Autofahrerin von der Einmündung einer Bäckerei nach links in die Münsterhauser Straße abbiegen. Dabei nahm sie einem Pkw die Vorfahrt, so die Polizei, der die Staatsstraße 2025 stadteinwärts in Richtung Süden befuhr. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis