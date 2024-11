Big Band Fun & Brass präsentiert musikalisches Feuerwerk in Thannhausen

Die seit dem Jahr 2001 existierende Big Band Fun & Brass unter der Leitung von Bandleader Konstantin Eheim lädt wieder ein zu einem vorweihnachtlichen Konzertspektakel der etwas anderen Art.

Mittelschule Thannhausen: Konstantin Eheim führt Fun & Brass in einzigartiges Weihnachtskonzert

Die etwa 50 Frauen und Männer, allesamt hoch engagierte und ebenso qualifizierte Instrumentalisten und Sänger, werden, wie in all den Jahren zuvor, das Publikum in ihren Bann ziehen. Von Pop und Rock, bis zur leichten Muse, von Rammstein bis Udo Jürgens, vom „Einsamen Hirten“ bis „September“ (Earth, Wind and Fire) ist für jeden Geschmack etwas geboten – übrigens auch Weihnachtliches sowie klassischer, unverfälschter Big-Band-Sound.

Icon Vergrößern Der Krumbacher Sänger Lukas Wohllaib nahm heuer an der Talentshow „Voice of Germany“ teil. Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Der Krumbacher Sänger Lukas Wohllaib nahm heuer an der Talentshow „Voice of Germany“ teil. Foto: Joyn/André Kowalski

Am 6., 7. und 8. Dezember wollen die im positiven Sinne „Musikverrückten“ nach monatelangem Proben ihr Können auf die gut 100 Quadratmeter große Bühne in der Turnhalle der Mittelschule Thannhausen zaubern. Matthias Schmid, Bastian Walcher und Helmut Fischer sind für die Umsetzung des Notenmaterials auf bigbandgerechte Bedürfnisse verantwortlich. Knapp 2000 Zuschauer dürfen sich somit auf harte Beats, geniale Bläserarrangements, alternierend mit zartem Streichersound freuen. Besondere Klangleckerbissen versprechen Trompeten-, Oboen-, Gitarren-, Schlagzeug- und nicht zuletzt Panflötensoli. Gesanglich wird die Truppe von Felix, Daniela, Laura, Martina, Isabell und Bruce (Lukas Wohllaib) angeführt, die Bühnenshow wird durch Tänzer der Tanzschule Damerau sowie professionell inszenierte Licht- und Toneffekte komplettiert.

Noch sind wenige Restkarten verfügbar für Freitag, 6., und Sonntag, 8. Dezember. Also, nichts wie hin zu einer der größten musikalischen Veranstaltungen, die der Landkreis Günzburg und dessen Umgebung zu bieten hat. Konstantin Eheim und seine Musiker stehen in den Startlöchern. (AZ)