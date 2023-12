Thannhausen

Das Restaurant Olympia ist wieder geöffnet

Nach sechsmonatiger Zwangspause öffnet das Pächterehepaar Nikos und Malgorzata Stainos in Thannhausen das griechische Restaurant Olympia wieder für seine Gäste.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Seit dem 8. Dezember hat das griechische Restaurant Olympia an der Ursberger Straße nach sechsmonatiger Zwangspause wieder geöffnet. 20 Jahre war es eine feste Größe in der Thannhauser Gastronomie gewesen. Nach dem Küchenbrand vor einem halben Jahr musste die beliebte Gaststätte den Betrieb vorübergehend einstellen.

An den in der Stadt kursierenden Gerüchten, das Olympia werde wohl nicht mehr öffnen, es werde eine Lücke in der Thannhauser Gastronomie bleiben, sei nichts dran gewesen, sagt Pächter Nikos Stainos. Den durch den Brand verursachten Schaden mit den Versicherungen abzuklären, eine neue Küche zu bestellen, sie geliefert zu bekommen, zu installieren und zu testen, das brauche eben seine Zeit.

