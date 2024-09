Die Band BigBeats sorgt für einen weiteren Höhepunkt bei Kult um 8

Bei Kult und 8 gab es am Wochenende einen weiteren Höhepunkt mit dem Auftritt der Band BigBeats. Die Formation BigBeats nahm ihr Publikum in Thannhausen mit auf eine stimmungsvolle musikalische Reise durch die Jahrzehnte. Neben Klassikern aus Rock und Pop gab es auch bekannte Schlager und Oldies zu hören. Zahlreiche Fotos von Kult um 8 gibt es in einer Bildergalerie auf der Internetseite der Mittelschwäbischen Nachrichten. (AZ)

