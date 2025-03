„Die fetten Jahre sind vorbei“: Thannhausen verabschiedet Haushalt

Der Stadtrat Thannhausen hat den Haushaltsplan für das Jahr 2025 verabschiedet. Kämmerer Thomas Bihler hatte das Gremium zuvor auf herausfordernde Zeiten eingestimmt. Er habe in die Haushaltspläne der letzten Jahre geschrieben, dass gespart werden müsse. In diesem Jahr stehe dort, dass „verstärkt“ gespart werden müsse, so Bihler. „Die fetten Jahre sind vorbei, ja sie sind vorbei.“ Die Stadt, die immerhin seit Ende 2019 schuldenfrei ist, müsse sich noch mehr auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren und jede Investitionsmaßnahme genauestens prüfen.

