Die Realschule Thannhausen ist digital gut aufgestellt

Die Christoph-von-Schmid Realschule Thannhausen ist „Digitale Schule“. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring überreichte Anfang Dezember als Schirmherr die begehrte Auszeichnung in den Räumen der Google Zentrale Deutschland in München an Christine Kämpfle als Vertreterin der Thannhauser Realschule. Im Rahmen der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ wurden 50 Schulen aus Bayern geehrt, die ein ausgeprägtes digitales Profil entwickelt haben.

Bei dieser Gelegenheit unterstrich Mehring in seiner Gratulationsrede die enorme Bedeutung digitaler Kompetenzvermittlung an den Schulen: „Wer das Silicon Valley der Zukunft werden will, muss das „Talent Valley“ der Gegenwart sein. Die gewaltige Dynamik der digitalen Transformation erfordert, Schule neu zu denken. Moderne Bildung muss junge Menschen nicht nur mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, um sich kompetent in der digitalen Welt zu bewegen, sondern sie auch konsequent auf lebenslanges Lernen vorbereiten. Medienkompetenz ist dabei längst zur Schlüsselkompetenz unseres Jahrhunderts geworden. Digitale Bildung schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich junge Menschen für innovative Technologien begeistern. Dabei lernen sie, digitale Werkzeuge kreativ und kritisch einzusetzen und sich sicher in der digitalen Welt von morgen zu bewegen. Bildung ist und bleibt die zentrale Ressource unseres Landes – deshalb bilden wir unsere Schülerinnen und Schüler von heute konsequent zu kreativen Gestaltern der digitalen Zukunft aus.“

Das sind die Anforderungen für die Auszeichnung „Digitale Schule“

Um die Auszeichnung „Digitale Schule“ zu erhalten, müssen die Schulen Kriterien in den fünf Bereichen Pädagogik und Lernkulturen, Qualifizierung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, Konzept und Verstetigung sowie Technik und Ausstattung erfüllen. In den letzten sechs Jahren konnte sich die Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen so steigern, dass sie jetzt in allen Bereichen die höchsten Anforderungskriterien erfüllt. Nun gilt es für die nächsten drei Jahre, dieses Niveau zu halten beziehungsweise vielleicht noch weiterzuentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. (AZ)