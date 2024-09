Drei Jubiläen in Thannhausen: Kulturhaus, Schwabengilde und Stubenmusik

Gleich drei Jubiläen werden am kommenden Sonntag im Kulturhaus „Beim Schwung“ in Thannhausen gefeiert. Vor 50 Jahren wurde die Thannhauser Stubenmusik gegründet, vor 20 Jahren entstand der eingetragene Verein Schwabengilde und der jüngste Jubilar, das Handwerkerhaus „Beim Schwung“ wird zehn Jahre alt. Untrennbar mit allen drei Institutionen verbunden ist Gertrud Zimmermann-Wejda. Der „Schwung“ ist ihr Elternhaus. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Anton hat sie es von 2009 bis 2014 zum Kulturhaus umgebaut. Ziel war es, das geschichtsträchtige Gebäude in der Frühmeßstraße für Kunst, Kultur und Tradition zu öffnen und zugänglich zu machen. Neben der Schwabengilde nutzen auch ein heimatkundlicher Arbeitskreis sowie die VHS-Außenstelle die Räumlichkeiten im ältesten Gebäude Thannhausens.

Markus Landherr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis