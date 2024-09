Dreiste Aktion in Thannhausen nach Unfall mit nicht-zugelassenem Wagen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignete sich in Thannhausen auf dem Parkplatz einer Freizeitanlage in der Edelstetter Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ungefähr 3.800 Euro. Ein 56-Jähriger war dort laut Polizei mit seinem Pkw gegen den Pkw eines 35-Jährigen gefahren. Der Verkehrsunfall wurde der Polizei zunächst mitgeteilt, um diesen aufzunehmen. Kurz darauf baten jedoch beide Beteiligte darum, dass der Unfall nicht von der Polizei aufgenommen werde.

Unfall in Thannhausen: 56-Jähriger täuscht Zahlung vor, Polizei schnappt ihn

Der 35-jährige Geschädigte erklärte, dass man sich geeinigt hatte, den Schaden zu regulieren. Der 56-Jährige gab gegenüber dem Geschädigten vor, zur Bank zu fahren und den ausgemachten Betrag dort zu holen. Dieser kehrte jedoch nicht mehr zurück. Auf den vom Geschädigten gefertigten Lichtbildern konnte deutlich erkannt werden, dass der Pkw des 56-Jährigen nicht zugelassen war, weil auf den Kennzeichen die Stempel fehlten. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Verursacher jedoch ermittelt und an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen diesen wird nun unter anderem wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AZ)

