Einbrecher erbeuten Bares in einer Auto-Werkstatt

Die Polizei Krumbach sucht bislang unbekannte Täter, die im Zeitraum vom 30. November, 17 Uhr, bis Sonntag, 1. Dezember, 10.15 Uhr, in eine Kfz-Werkstatt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen eingebrochen sind.

Die Täter drangen über ein Tor an der Rückseite des Gebäudes ein und entwendeten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Betrag. Anschließend versuchten sie erfolglos, einen Tresor zu öffnen. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)