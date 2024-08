Einbruch in einer Thannhauser Gaststätte

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit von 0 Uhr bis 11 Uhr in eine Gaststätte in der Thannhauser Frühmeßstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zur Gaststätte. In der Gaststätte brachen sie, wie die Polizei weiter berichtet, gezielt zwei Spielautomaten auf und entwendeten das sich darin befindliche Bargeld. Der Gesamtschaden dürfte sich in einem unteren, vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach, 08282/905111, melden. (AZ)

