Faszination Brieftaube im Ferienprogramm der Stadt Thannhausen

Im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt Thannhausen fand ein Nachmittag unter der Rubrik "Faszination Brieftauben" durch den Brieftaubenverein Thannhausen statt. Hierbei wurde den Kinder die Geschichte und das Leben der Brieftaube näher gebracht. Die Kinder konnten Tauben live begutachten und sogar deren Babys in die Hand nehmen.

