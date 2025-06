Es wird wieder gerockt in Thannhausens Mitte

Was wäre der Sommer ohne seine Thannhauser Sommer-Open-Air-Veranstaltungen? Das legendäre „Kult um 8“-Konzept mit Musikveranstaltungen immer freitagabends im Juli und August samt Bewirtung durch Thannhauser Vereine startet wieder.

Es sind diesmal wieder neun Abende, prall gefüllt mit Musik und Tanz, die das kulturelle Leben in der Mindelstadt bereichern. Wieder ist es den Organisatoren der Kulturreihe, dem Thannhauser Sommerteam, gelungen, Musikgruppen aus der Region für das Sommer-Event zu gewinnen. Sicherlich werden wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Thannhausens Mitte strömen, um diese Sommerabende zu genießen. Bisher waren jedenfalls an den Konzertabenden der Zimmermann-Platz, die Postgasse und die Bahnhofstraße bis spät in die Nacht stark frequentiert. Bei schlechtem Wetter könnte es sein, dass der jeweilige Konzertabend ersatzlos ausfällt. Allerdings gibt es keine exakten Prognosen dafür. „Das entscheiden die Bands im Zusammenspiel mit den Vereinen“, erklärt Bürgermeister Alois Held. Manche sagen ihm zufolge relativ früh ab aufgrund einer Wettervorhersage. Manche würden aber auch kommen und im Regen spielen. Gerade im vergangenen Jahr habe man so einen verregneten Abend bei bester Laune im Publikum verbracht. Das sei einer der schönsten „Kult um 8“-Abende gewesen, so Held.

Diese Vereine übernehmen die Bewirtung bei „Kult um 8“ 2025

Die Aufführungen finden auf dem Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz im Zentrum von Thannhausen im Freien statt. Die Bands spielen auf einer überdachten Bühne, die von der Stadt bereits im Jahr 2013 angeschafft wurde. Bei der Bewirtung machen unter anderem folgende Thannhauser Vereine und Organisationen mit: Motorsportverein, Schützenclub 1881, Tennisclub, TSG – Abteilung Fußball, Feuerwehr, Radsportverein und Mittelschwäbischer Luftsportverein.

Den Auftakt bei „Kult um 8“ macht die Band Seitenblicke am Freitag, 4. Juli. Die Gruppe spielt unplugged, also ohne elektronische Verstärkung ihrer Instrumente, deutsche und englische Popsongs sowohl aus neuerer Zeit als auch Oldies. Mit Piano, Gitarre, Cajon und mehrstimmigem Chorgesang gibt es beispielsweise Cover-Songs von Pur, Abba, John Farnham, Toto, Herbert Grönemeyer, bis hin zu aktuellen Interpreten wie Sarah Connor, Johannes Oerding, Lady Gaga oder Ed Sheeran und anderen. Die Bewirtung übernimmt am Auftaktfreitag der Kinderschutzbund Thannhausen mit Hotdogs und Popcorn.

Den zweiten „Kult-um-8“-Abend rockt die Band Black Type. Die sechs jungen Musiker aus dem Unterallgäu rocken mit einem Kollegen aus Balzhausen am 11. Juli. Sie versprechen einen explosiven Mix aus allen Rockgenres und Jahrzehnten – von legendären Klassikern bis zu modernen Krachern. Mit satten Gitarrenriffs und treibenden Drums wollen sie eine mitreißende Show bieten. Den Gewinn aus den Spenden der Veranstaltung werden die Musiker für einen guten Zweck abgeben.

Am 18. Juli betritt die Cover-Rockband Blackbox die Bühne. Sie lassen die unvergesslichen Songklassiker wie TNT von AC/DC, We‘re Not Gonna Take It von Twisted Sister, Eye of the Tiger von Survivor oder auch unbekannteren Song-Perlen hören.

Den 1. August übernehmen die Dirndlstürmer auf dem Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz. Hier bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer Volksmusik und fetzigen Volksrock, Kult- und Partyschlager sowie Rock und Pop auf die Ohren. Die Partyband aus Holzschwang hat von klassischen Gassenhauern bis hin zu aktuellen Hits alles Mögliche im Repertoire „von ABBA bis Zappa“, wie die Partyband selber sagt.

Die Band Slipped Disc gibt es bereits seit 2013. Robert Hartmann (Drums/Gesang), Rudi Kögler (Bass/Gesang), Volker Bender (Gitarre/Gesang), Herbert Schex (Gitarre/Gesang) und Helmut Escher (Keyboard/Gesang) aus dem Unterallgäu und aus Krumbach lieben die Musik aus den 70er und 80er Jahren. Den ehrlichen „Classic Rock“ aus dieser Zeit lassen sie am 8. August in Thannhausen wieder aufleben. Helmut Escher ist seit 2017 als Keyboarder und Sänger mit dabei. Im Programm sind unter anderem Songs von CCR, Deep Purple, Status Quo, Uriah Heep, Slade, Bryan Adams, John Mellencamp, Billy Idol, Bad Company, Bob Seger, Free, Bruce Springsteen und viele mehr.

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, kommen die Crazy Friends nach Thannhausen. Sie wollen das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 1960er bis 1990er Jahre nehmen, in eine Zeit, als die meiste Musik noch handgemacht war. Sie spielen Songs aus den vierzig Jahren der Blütezeit von Rock und Pop. Das Spektrum der fünf Musiker aus Augsburg und Umgebung reicht von CCR bis ZZ Top.

Auch Country- und Westernmusik gibt es heuer bei „Kult um 8“ zu hören

Ins Musikgenre der Country- und Westernmusik entführen die Arizona Crossroads am 22. August die Thannnhauser Open-Air-Begeisterten. Mit ihrem Auftritt Musik wollen sie Partyfeeling, Stimmung, Show und Tanz liefern. Die achtköpfige Countryband bringt dafür traditionelle Countryoldies, moderne Countrymusik und Countryrock mit in die Mindelstadt. Das Besondere: sie haben auch eigene Titel in ihrer abwechslungsreichen Setlist. Die beiden Sängerinnen sowie jahrzehntelange Banderfahrung versprechen wunderbaren Musikgenuss.

Den Abschluss der Open-Air-Saison in Thannhausen gestaltet am 29. August die fünfköpfige Band Milksnitte. Ihr Name steht eigenen Angaben zufolge für eine abwechslungsreiche Songauswahl von den 80ern bis heute. Alle Mitglieder machen Livemusik mit Leidenschaft. Mit ihrem dreistimmigen Gesang, einer ungewöhnlichen Besetzung und eigenen Interpretationen mit Trompeten- und Posaunenpower wollen die Musiker für jede Menge gute Laune unter den Zuhörern sorgen.

Wer jetzt mitgezählt hat, bemerkt, dass bisher nur acht Events genannt wurden. „Das liegt daran, dass am 25. August das Thannhauser Stadtfestwochenende beginnt“, erklärt Feuerwehrkommandant und Mitorganisator des Stadtfests, Karl-Heinz Pfitzmayr. Um keine Konkurrenzveranstaltung aufzumachen und weil man die Bühne dann an der Mittelschule brauche, finde der „Kult um 8“-Abend eben ausnahmsweise an einem anderen Ort statt. Der Festabend mit Bewirtung beginnt um 18 Uhr. Ab 21 Uhr spielt dann die Band Eisbad live auf der Bühne. „Die Musik beginnt quasi später, aber dafür wird fast bis Mitternacht gerockt“, erklärt Pfitzmayr. Die Thannhauser Band ist bekannt für ihren Indie-Grunge-Rock.