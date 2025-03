Feuerwehreinsatz in Thannhausen nach Defekt an Solar-Thermie

Aufgrund eines gemeldeten Dachstuhlbrandes rückten am Mittwochmittag zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Thannhausen in die Pfarrer-Magel-Straße aus. Zusätzlich alarmiert waren neben der Kreisbrandinspektion und dem Fachberater THW auch die Feuerwehren aus Ziemetshausen und Krumbach. Vor Ort entpuppte sich die Lage glücklicherweise als vergleichsweise harmlos. An einer Solar-Thermie-Anlage trat aufgrund eines Defekts Wasserdampf aus. Dieser hatte den Anschein eines Brandes erweckt. Durch die Feuerwehr wurden das Gebäude und die Solar-Anlage kontrolliert. Hierfür kam neben der Drehleiter aus Thannhausen auch die Drohne der Feuerwehr Krumbach zum Einsatz. Letztlich konnte die Feuerwehr ohne Eingreifen wieder abrücken. Text und Foto: Markus Landherr

Markus Landherr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis