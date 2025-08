Barben sollen künftig die Mindel hinaufwandern können

Bewährt hat sich der Hochwasserschutz Thannhausen bereits beim Mai-/Junihochwasser im Jahr 2024. Doch noch nicht alle Bauabschnitte für diesen Hochwasserschutz sind bereits fertiggestellt. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gibt nun den Start der Bauarbeiten für den Bauabschnitt VI bekannt: Am kommenden Montag, 4. August, wird in der Fritz-Kieninger-Straße nahe dem neuen Realschulgebäude damit begonnen. Das Projekt „Hochwasserschutz Thannhausen“ geht weiter mit dem Umbau des innerstädtischen Absturzes in der Mindel, direkt flussaufwärts der Brücke an der Fritz-Kieninger-Straße, schreibt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in einer Pressemitteilung.

