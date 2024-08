Frau wird bei Verkehrsunfall in Thannhausen verletzt

Am Mittwoch hat sich gegen 19.40 Uhr in Thannhausen an der Einmündung Rudolf-Diesel-/ Edelstetter Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro ereignet. Nach dem Bericht der Polizei war eine 36-Jährige mit ihrem Auto auf der Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Beim Einfahren in die Edelstetter Straße nahm sie dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 23-Jährigen, welche auf der Edelstetter Straße in Richtung unterwegs war, die Vorfahrt, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw der 23-Jährigen gedreht wurde. Dieser stieß danach gegen einen Telekommunikationsverteilerkasten. Die Feuerwehr Thannhausen war zur Sicherung des Verteilerkastens im Einsatz. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in eine Klinik. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis