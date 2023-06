Thannhausen

Thannhauser sind sauer über geschlossenes Freibad: Gibt es eine Lösung?

Plus Wer sich in Thannhausen abkühlen möchte, in diesem heißen Sommer muss an einen Badesee. Das schöne Naturfreibad in der Stadt ist geschlossen. Was der Stadtrat sagt.

Der Sommer ist da, und die Menschen wollen sich abkühlen bei den heißen Temperaturen. Wohl der Stadt, die ein Freibad hat, in dessen Fluten sie sich stürzen können. Krumbach hat eines und hat es vor einiger Zeit saniert und mit Attraktionen ausgestattet, Burgau hat eines, in das viele Leute aus dem Umland strömen und Günzburg hat auch eines, das Waldbad. Dann wäre da noch die kleine Stadt Thannhausen, die ein Naturfreibad besitzt. Doch die schöne Anlage mit Toiletten, Kiosk, Wasserrutsche und Beachvolleyballfeld ist geschlossen. Das sorgt in der Bevölkerung für Unmut.

Sauer sind die Leute vor allem deshalb, weil im vergangenen Jahr die Benutzung der Anlage bei freiem Eintritt gestattet war. Der Bauhof mähte die Grünanlagen, der Bademeister war auch zeitweise vor Ort. Doch die Benutzung der Anlage geschah auf eigene Gefahr, wie Schilder es anzeigten. Grund dafür war, dass die Stadt nicht dauerhaft genügend Aufsichtspersonal für das Naturfreibad aufbieten konnte. "Warum geht das heuer nicht, dass man eigenverantwortlich dort schwimmen darf?", fragt eine Seniorin, die die Reporterin beim Einkaufen getroffen hat.

