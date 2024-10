Hans-Jürgen Hufeisen verzaubert mit Flötenvirtuosität und Lebensgeschichten

Hans-Jürgen Hufeisen, einer der gegenwärtig bekanntesten und kreativsten Flötisten und Komponisten, konzertierte vor 120 Hörern in der Christuskirche von Thannhausen. Er sei in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden, wie es ihm gelungen sei, diesen Künstler für ein Konzert in Thannhausen zu gewinnen, erklärte Pfarrer Ingo Zwinkau zur Begrüßung. Man könne den Flötisten einfach dazu einladen, sei seine simple Antwort gewesen.

