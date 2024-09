Heilig-Kreuz-Kirche: Burg feiert den Abschluss der Sanierungsarbeiten

„Wir bauen ein Gotteshaus aus lebendigen Steinen.“ Ihrer Ankündigung ließ Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Schorer Taten folgen. Sie leitete die kurze Aktion, bei der Kinder vor dem rechten Seitenaltar der Kirche in Burg Bausteine aufeinanderschichteten. Die Bausteine waren beschriftet mit den vielen Akteuren, die in einer funktionierenden Pfarrei zusammenwirken. Ein Turm, ein Dach, eine Kirchenuhr rundeten den Bau ab. Der Sinn dieser Aktion zu Beginn des Patroziniumsgottesdienstes, der in diesem Jahr zugleich ein Dankgottesdienst anlässlich des Abschlusses der Sanierungsarbeiten an dieser Kirche war, lag auf der Hand.

