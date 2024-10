In Gedenken an Hans Kohler: Ein Leben für Thannhausen und die Störche

Im September starb Hans Kohler im Alter von 79 Jahren. In Langenbiehlau in Schlesien war er 1945 zur Welt gekommen und wuchs als Heimatvertriebener in Burgau auf. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Drogisten in Bad Cannstatt und lernte dabei seine Frau Monika kennen. Hans Kohler betrieb zuerst in Burgau, später in Thannhausen eine Drogerie. Lange war er Vorsitzender des Gewerbevereins von Thannhausen.

