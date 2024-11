Wer gerne Weihnachtsmärkte besucht, kommt in diesem Jahr in Thannhausen wohl besonders auf seine Kosten: Dort finden unabhängig voneinander zwei Weihnachtsmärkte statt. Neben dem „Adventszauber im Planet-Bambi-Wald“ an der Ursberger Straße wird sich zusätzlich auch die Postgasse wieder in einen Weihnachtsmarkt verwandeln.

Markus Landherr

Weihnachtsmarkt

Thannhausen