In Thannhausen sollen zwei Wärmenetze entstehen: Das sind die Pläne

Gleich zwei Anbieter möchten in Thannhausen ein Nahwärmenetz errichten. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stellten die Firmen ihre Ideen vor. Während GP Joule GmbH mit Sitz in Buttenwiesen den östlichen Teil und das Stadtzentrum mit Wärme versorgen möchte, plant die Jekle Energie GmbH aus Edelstetten im Süden der Stadt ein Wärmenetz. Die Technik ist jeweils ähnlich. Über Rohrleitungen kommt warmes Wasser in die jeweiligen Haushalte und gibt über einen Wärmetauscher Energie an die Zentralheizung ab. Bei der Wärmeerzeugung unterscheiden sich die Pläne der Anbieter.

