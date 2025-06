Damit Fische wieder wandern können: Eine Million Euro für die Mindel

Die nächste Baumaßnahme an der Mindel im Stadtgebiet von Thannhausen soll in wenigen Wochen beginnen. Von August 2025 bis ins Frühjahr 2026 wird der über zwei Meter hohe Absturz der Mindel bei der Brücke an der Fritz-Kieninger-Straße beseitigt und durch eine sanfte Rampe ersetzt. Die Maßnahme, die eine Million Euro kosten soll, ist Teil der Bemühungen, den Fluss für Fischwanderungen durchlässig zu machen.

