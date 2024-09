Josef Mayer: Wie der visionäre Bürgermeister Thannhausens Entwicklung prägte

„Mit so etwas macht man keine Scherze!“ Ungläubig und reserviert soll Josef Mayer reagiert haben, als ihn Roland Sommer, seinerzeit 1. Bürgermeister von Thannhausen, darüber informierte, dass der Stadtrat am 20. Dezember 1990 beschlossen hatte, ihm die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Der Festakt für den neuen Ehrenbürger fand am 15. März 1991 statt. Noch im Juni des gleichen Jahres ernannte Thannhausen Dr. Gilles Buisson, den Bürgermeister der französischen Partnerstadt Mortain in der Normandie, zum Ehrenbürger. Zwölf Personen waren somit die Ehrenbürgerwürde von Thannhausen zuteilgeworden. Die Zahl der Träger dieser höchsten Auszeichnung, welche die Stadt zu vergeben hat, ist seither konstant geblieben.

