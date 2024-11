Keilerei unter Mitarbeitern in Betrieb in Thannhausen

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Büro einer Firma in der Edelstetter Straße zu einem Streit. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Arbeiter fristlos gekündigt. Daraufhin solidarisierten sich seine beiden Brüder, die ebenfalls dort angestellt waren, mit ihm. In der Folge kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen und Bedrohungen zwischen ihnen und anderen Mitarbeitern. Diese wurden dabei leicht verletzt. Beim Eintreffen der Streife waren die Brüder schon verschwunden. Anschließend führten die Polizeikräfte Gefährderansprachen mit allen Dreien durch. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. (AZ)

