Kollision auf Supermarktparkplatz in Thannhausen

Von einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Thannhausen berichtet die Polizei. So wollte ein 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Edmund-Zimmermann-Straße rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei lenkte er nach links ein, während eine andere Autofahrerin zeitgleich links an seinem Fahrzeug vorbeifuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3700 Euro. (AZ)

