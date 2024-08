Kreisverkehr zwischen Thannhausen und Münsterhausen eine Woche lang voll gesperrt

Aktuell laufen bereits die Bauarbeiten an der Bundesstraße B300 der Ortsumfahrung von Thannhausen. Derzeit befinden sich die Bauarbeiten im angedachten Zeitplan, sodass die angekündigte Vollsperrung des Kreisverkehrs an der Staatsstraße St2025 näher rückt. So teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit, dass in der kommenden Woche von Montag, 26., bis Samstag, 31. August, der Kreisverkehr auf Höhe der Bäckerei Bosch in Thannhausen saniert wird. Er muss daher für eine Woche voll gesperrt werden. Los geht die Vollsperrung am Montagmorgen, des 26. August um 8.30 Uhr. Bis dahin kann der Berufsverkehr noch den Kreisverkehr nutzen. Ab 8.30 Uhr beginnen die Bauarbeiten mit großem Gerät im und um den Kreisverkehr. Ein Durchkommen ist dann nicht mehr möglich und der Verkehr wird umgeleitet.

Zuerst werden die Rasengittersteine am äußeren Fahrbahnrand abgebrochen. Bevor am Dienstag die Asphaltdeckschicht abgefräst wird. Parallel zu den Fräsarbeiten werden die Arbeiten am Pflaster im inneren Pflasterring gestartet. Diese dauern bis einschließlich Donnerstag an. Am Freitag soll die neue Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Sofern das Wetter mitspielt, wird der Kreisverkehr nach einem Tag für die Auskühlung des Asphalts und die Markierungsarbeiten voraussichtlich am Samstagnachmittag wieder für den Verkehr frei gegeben. Bei schlechter Witterung können die Markierungsarbeiten erst am Montag ausgeführt werden, wodurch sich die Vollsperrung bis Montagnachmittag verlängern würde. Damit der enge Zeitplan eingehalten werden kann, wird die Baufirma die örtlichen Bauarbeiten voll auf den Kreisverkehr konzentrieren.

So läuft die Umleitung für den gesperrten Kreisverkehr in Thannhausen.

Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Sie führt von Norden her kommend durch Burtenbach zur Kreisstraße GZ 1. Auf der Kreisstraße GZ 1 nach Kemnat, wo es über die Kreisstraße GZ 25 Richtung Hagenried geht. Südlich von Hagenried geht’s weiter auf der Staatstraße St 2023 zum Kreisverkehr beim Baustoffhändler Raiss in Thannhausen. Für den von Süden kommenden Verkehr verläuft die Umleitung in umgekehrter Richtung analog.

Die Bauarbeiten an der Fahrbahn der Ortsumfahrung und der Mindelbrücke werden noch bis Anfang Oktober andauern. Die Umleitung durch Thannhausen bleibt bis dahin weiter bestehen, so dasw Staatliche Bauamt weiter. (AZ)