Zehn Jahre ohne Fahrerlaubnis: Polizei stoppt Autofahrer in Thannhausen

Am Mittwochmorgen um 8 Uhr war ein 48-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bahnhofsstraße in Thannhausen in nordwestlicher Richtung unterwegs und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Aufforderung, seinen Führerschein auszuhändigen, gab der Fahrer zunächst an, dass er ihn vergessen hätte. Die Nachfrage, ob er denn im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, verneinte dieser. Bei der Überprüfung stellten laut Polizeibericht die kontrollierenden Beamten fest, dass der 48-Jährige seit zehn Jahren keine gültige Fahrerlaubnis mehr hatte. Die Weiterfahrt unterbanden sie. Seine Lebensgefährtin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, holte den Pkw ab. (AZ)

