Mit dem Wakeboard in Thannhausen über das Wasser flitzen

Von Piet Bosse - 11:36 Uhr

Die Wakeboardanlage in Thannhausen eignet sich für alle, die gerne schnell über das Wasser gleiten – aber auch für Familien, die sportliche Ausflüge oder Urlaube machen wollen.

"Ich komme hier an, tausche die Schuhe gegen die Flipflops und bin im Urlaub.", Sitara Hoffmann sitzt an einem der vielen Tische, von denen man beste Sicht auf den See hat. Dort flitzt ihr Sohn Ilyas über das Wasser des Sees. Er nimmt in dieser Woche an einem Ferienprogramm für Kinder teil, Wakeboarden kann er aber schon längst. Seit zehn Jahren ist der heute 13-Jährige jeden Sommer auf der Wakeboardanlage Turncable in Thannhausen, manchmal drei Wochen am Stück in den Sommerferien, heuer sind es zwei Wochen. "Wakeboarden ist unser Familiensport", erläutert seine Mutter, gemeinsam ist sie mit ihrem Lebensgefährten Jörn und ihrem Sohn wie in jedem Sommer nach Thannhausen gekommen. Sie übernachten in einem Wohnmobil. "Ich hoffe, dass wir das noch ein paar Jahre lang zusammen machen, er kann auch ein bisschen sein Ding machen und wir sind trotzdem zusammen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .