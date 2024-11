Neustart für die Städtepartnerschaft Thannhausen-Mortain

„Eine wunderschöne Stadt“, mit diesen Worten fasst Thannhausens Bürgermeister Alois Held beim Treffen mit seinem Amtskollegen Hervé Desserouer im Rathaus von Mortain in Frankreich seine ersten Eindrücke der französischen Partnergemeinde zusammen. Der Bürgermeister der Mindelstadt ist vergangene Woche zu einem ersten offiziellen Besuch nach Mortain gereist, um seinen Amtskollegen persönlich kennenzulernen und Ideen für neue Begegnungen im kommenden Jahr zu diskutieren. 45 Jahre alt wird die Städtepartnerschaft zwischen Thannhausen und Mortain 2025. Wie in jeder langjährigen Beziehung gibt es auch im Verhältnis der beiden Gemeinden Höhepunkte und weniger ereignisreiche Phasen.

Nun soll das Verhältnis neuen Schwung bekommen. Zuletzt hatten die Covid-Pandemie und der Tod einiger engagierter Mitstreiter den Austausch erschwert. Aber es gibt auch grundsätzliche Probleme, sagt der Bürgermeister von Mortain: „Gerade für die Jungen erscheint die Städtepartnerschaft nicht mehr so attraktiv. Dabei ist der Gedanke dahinter heute nicht weniger wichtig als früher“, so Desserouer beim Treffen mit Held.

Was der Gedanke der Versöhnung der beiden Länder Frankreich und Deutschland nach dem Krieg bedeutet, lässt sich in Mortain unmittelbar erfahren. Die kleine Stadt stand Anfang August 1944 im Zentrum einer heftigen Schlacht. Die Deutsche Wehrmacht versuchte in einem verzweifelten Gegenangriff, die Invasion der Alliierten in der Normandie zu stoppen. Mortain war für das am Ende blutig gescheiterte Vorhaben von strategisch besonders großer Bedeutung. Tausende deutsche und amerikanische Soldaten kamen bei der Schlacht um Mortain ums Leben. Seit Kurzem gibt es dort einen eindrucksvollen Lehrpfad zu den Ereignissen auf einer Anhöhe über der Stadt.

Beim Austausch sollte es aber nicht nur um den Krieg gehen, auch wenn das Wissen um die Vergangenheit unabdingbar bleibt, für die Gestaltung der Zukunft. Leitthemen sollen künftig auch wieder mehr junge Menschen für den Austausch interessieren. Welche das sein können, soll noch festgelegt werden. Sport, Musik und Kultur könnten auch künftig eine wichtige Rolle spielen, waren sich die Teilnehmer der Arbeitssitzung in Mortain einig. (AZ)

Neue Wege zu finden, ist besonders wichtig, da seit Jahren kein Austausch zwischen den Schulen der beiden Städte mehr stattfindet. Nun sollen die Kalender der Städte miteinander abgeglichen werden, um eine Begegnung im kommenden Jahr zu ermöglichen. Ein sportliches Highlight gibt es aus Mortainer Sicht im kommenden Jahr bereits: Am 10. Juli fährt die Tour de France durch Mortain.