Multivan angefahren und abgehauen in Thannhausen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Thannhausen. Wer hat am Montag beobachtet, wie ein Van auf einem Privatgrundstück angefahren wurde?

Am Montag zwischen 9 und 13.20 Uhr ist ein VW Multivan in Thannhausen angefahren worden, welcher auf einem Privatparkplatz in der Riedhofstraße stand. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie nach Angaben der Polizei feststellen, dass dieses einen Streifschaden hatte, welcher vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden ist. Der entstandene Schaden wurde mit rund 1500 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)