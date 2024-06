Thannhausen

Noch gibt es kein Eis im Bruckschmied in Thannhausen

Plus Wann kann wieder Eis geschleckt werden in Thannhausen, nachdem die Eisdiele in der Bahnhofstraße geschlossen hat? Bald könnte es eine Lösung geben.

Von Annegret Döring

Eigentlich hätte im Mai bereits eine Eisdiele eröffnen können im neuen Gebäude des Bruckschmieds in Thannhausen. So hatte es Architektin Monika Wiesmüller-Schwab bei der Vorstellung des Bauprojekts angekündigt. Doch noch immer werden aus dem großen Verkaufsfenster im futuristischen Neubau-Teil des Gebäudes keine Eiskugeln verkauft. Die Redaktion recherchierte zu den Gründen dahinter.

Das ortsbildprägende, über 50 Meter lange Gebäude des Bruckschmieds an der Mindelbrücke wird als Wohn- und Gewerbeprojekt in Thannhausen grundlegend erneuert beziehungsweise komplett neu gebaut. Das Gebäude ist zweigeteilt in ein Bestandsgebäude, in dem alte Architekturelemente erhalten bleiben konnten, und einen Neubau. Vorgesehen sind darin elf Wohnungen sowie das Architekturbüro von Monika Wiesmüller-Schwab und außerdem eine Gastronomieeinheit an der Westseite des Gebäudes. Hier sollte eigentlich ab Mai Eis verkauft werden können. Ein Pächter sei eigentlich bereits gefunden gewesen, mit Miguel Miranda, der das Eiscafé Pillot in der Bahnhofstraße betrieb, das inzwischen auch geschlossen ist. Mit ihm habe es einen unterschriebenen Vertrag gegeben. Der langjährig bekannte Thannhauser Gastronom sei ganz plötzlich und ohne Bescheid zu sagen verschwunden. Einfach abgetaucht sei er und für niemanden mehr erreichbar gewesen, berichtet Wiesmüller-Schwab im Gespräch mit der Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

