Pfarreiengemeinschaft Mindeltal erkundet das Ostallgäu rund um Speiden

Der erste Pfarrausflug der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal war ein voller Erfolg. Die Mitglieder hatten nicht nur die Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt des Ostallgäus zu entdecken, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit untereinander zu stärken.

Kürzlich machten sich knapp 100 Teilnehmer aller Altersklassen in zwei Reisebussen auf den Weg nach Speiden, malerisch zwischen Pfronten und Hopfensee gelegen. Der Ausflug begann mit einer feierlichen Messe in der Wallfahrtskirche Maria Hilf, zelebriert von Pfarrer Florian Bach. Im Anschluss führte Mesnerin Bärbel Berthold die Besucher durch die Kirche. Nach der Messe ging es zum gemeinsamen Mittagessen.

Der Nachmittag bot ein abwechslungsreiches Programm. Einige Teilnehmer besuchten die Brauerei Kössel-Bräu, wo sie im Maria-Hilfer Sudhaus die Kunst des Bierbrauens hautnah erleben konnten. Eine wanderfreudige Gruppe erkundete unter der fachkundigen Leitung von Hans-Jörg Heim die Ruinen Hohenfreyberg und Eisenberg. Die Wanderer nahmen an einer aufregenden Schnitzeljagd teil, die sowohl Wissen als auch Geschicklichkeit erforderte. Weitere Teilnehmer spazierten zum Waldlehrpfad Eisenberg, um die heimische Flora und Fauna näher zu entdecken.

Am Nachmittag hielt auch ein Bus am idyllischen Hopfensee. Die Teilnehmer konnten die verbleibende Zeit ganz nach Belieben gestalten: Ob bei einem entspannten Spaziergang am Seeufer, einer Bootsfahrt oder einer gemütlichen Kaffeepause – jeder genoss die Atmosphäre des Sees auf seine Weise.

Der gelungene Pfarrausflug bot zahlreiche schöne Begegnungen und hinterließ bei den Teilnehmern bleibende Eindrücke. Dieser Tag war ein gelungener Auftakt für zukünftige Ausflüge der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal. (AZ)