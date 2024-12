Polizei sucht nach Wildunfall Fahrzeug

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es auf der B 300 auf Höhe des Thannhauser Wanderparkplatzes „Mehlbrünnele“ zu einem Wildunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeugführer und einem Reh. Der Wildunfall wurde jedoch nicht gemeldet und der Kadaver mitten auf der Fahrbahn belassen. In der Folge stieß laut Polizei ein weiterer Fahrzeugführer mit dem leblosen Tier zusammen. An seinem Pkw entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich, aufgrund der festgestellten Spuren, vermutlich um ein größeres Gefährt. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach 08282/905-0 zu melden. (AZ)

