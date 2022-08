Radlerin wird in Thannhausen bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Die 72-Jährige war in der Thannhauser Ortsmitte unterwegs. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 72-jährige Radlerin bei einem Unfall in Thannhausen. Am Mittwoch um 8.30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Christoph-von-Schmid-Straße/Augsburger Straße in Thannhausen ein Verkehrsfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 72-jährige Radfahrerin befuhr die Christoph-von-Schmid-Straße in Fahrtrichtung Osten. Sie wollte weiter in die Augsburger Straße fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 87-Jähriger mit seinem Pkw, ebenfalls von der Christoph-von-Schmid-Straße kommend, in Richtung Augsburger Straße. Beim Vorbeifahren an der 72-jährigen Radfahrerin kam diese, so berichtet die Polizei, zu Sturz und blieb verletzt liegen.

Der 87-Jährige setzte laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Dessen Pkw konnte später auf einem nahegelegenen Parkplatz festgestellt werden. Die 72-Jährige musste mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie trug, so die Polizei, keinen Fahrradhelm.

Weitere Ermittlungen zum Unfall in Thannhausen stehen an

Ob eine Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern stattgefunden hat, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zur Unfallaufnahme wurden ein Gutachter sowie ein Unfallfluchtfahnder der Polizei hinzugezogen. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen aktuell gegen den 87-jährigen Pkw-Fahrer, schreibt die Polizei. Zeugen sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905111, melden. (AZ)