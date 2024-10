Rotary-Golfturnier: 1500 Euro für die Kartei der Not

Beim jährlichen Golfturnier des Thannhauser Rotary-Clubs auf dem Platz des Golfclubs Schloss Klingenburg steht die Mitmenschlichkeit im Mittelpunkt. Auch diesmal kam wieder ein beachtlicher Betrag für den guten Zweck zusammen. Mit 5000 Euro wird ein großangelegtes Projekt zur Förderung von Frauen in Indien bedacht. 3000 Euro erhält die Stiftung Männergesundheit. 1500 Euro gehen an die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Unser Bild zeigt bei der symbolischen Spendenübergabe Claudia Prommersberger-Fischer und Peter Vohle (links, beide haben das Rotary-Turnier maßgeblich mitorganisiert), Uwe Georg Fischer (aktueller Präsident des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen, rechts) und MN-Redaktionsleiter Peter Bauer. (AZ)

