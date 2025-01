Rund 10.000 Euro Blechschaden nach Verkehrsunfall in Thannhausen

Am frühen Mittwochabend kam es in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen zum Zusammenstoß zweier Autos. Das berichtet die Polizei. Als ein 21-jähriger Fahrer in die Fritz-Kieninger-Straße nach links abbiegen wollte missachtete er dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Durch den folgenden Aufprall wurde der entgegenkommende Pkw zur Seite geschleudert und prallte noch gegen einen weiteren Wagen, welcher in der Fritz-Kieninger-Straße an der dortigen Stoppstelle wartete. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Zwei Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)

