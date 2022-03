Thannhausen

06:00 Uhr

Vorsichtiger Optimismus für Neuauflage von "Kult um 8" in Thannhausen

Die vom ehemaligen Bürgermeister Georg Schwarz initiierte Konzertreihe "Kult um 8" brachte viel Leben in die Innenstadt von Thannhausen.

Plus Was die Thannhauser Konzertreihe "Kult um 8" noch verhindern könnte und was für den Wiederbeginn angedacht ist.

Von Heinrich Lindenmayr

Publikumsmagnet war "Kult um 8" von Anfang an gewesen. Nicht nur die Thannhauser Bürger schätzten die regelmäßigen Freiluftkonzerte im Herzen der Stadt. Es war Thannhausens effektivstes Mittel, die Innenstadt zu vitalisieren. Die Fans nutzten die Gelegenheit, Sommerabende in der City besonders intensiv zu erleben und Kontakte zu vielen Gleichgesinnten zu pflegen. Die Vereine waren intensiv beteiligt, die umliegende Gastronomie verzeichnete ein sattes Einnahmeplus, den Musikern bot sich eine attraktive Möglichkeit aufzutreten.

