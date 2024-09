Unbekannte brechen Spielautomaten in Gaststätte in Thannhausen auf

In der Zeit von Sonntagnacht bis Dienstagvormittag haben Unbekannte in eine Gaststätte in der Frühmeßstraße in Thannhausen eingebrochen. Laut Polizei brachen sie dort aufgestellte Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Wie sie in das Gebäude eindrangen, ist bislang nicht geklärt. Der Schaden an den Geräten beträgt rund 2000 Euro, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Nummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

