Unbekannter brennt Löcher in Teppich der Grundschule Thannhausen

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen beschädigten Unbekannte in der Röschstraße in Thannhausen an der dortigen Grundschule den Teppichboden des Eingangsbereichs. Mehrere Brandlöcher sind zu sehen. Außerdem besprühten der oder die Täter eine Überwachungskamera mit Farbe. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282/905-0 bei der Polizei Krumbach zu melden. (AZ)

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis